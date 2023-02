Dylan Teuns (vierde) ziet Arnaud De Lie naar tweede seizoenszege snellen in Bessèges

De Lie was eerder dit jaar al aan het feest in de Spaanse openingskoers. — © Getty Images

Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) heeft woensdag de openingsetappe van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De rappe Waal hield na 162 kilometer onder meer gewezen wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) af op de oplopende aankomststraat in Bellegarde. De Lie is uiteraard ook de eerste leider van deze vijfdaagse, die zondag zijn ontknoping kent met een individuele tijdrit van 10,6 km in en rond Alès.(roro)