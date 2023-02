Voorzitter terreurproces zal Nederlandstalige documenten niet weigeren

De voorbije dagen heerste er consternatie onder de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Die hadden van de griffie van het assisenhof een brief gekregen met de uitdrukkelijke vraag hun verslagen van dokters, psychologen, en andere bewijsstukken van psychische, materiële en lichamelijke schade zelf in het Frans te laten vertalen. Nu komt meer duidelijkheid.

Het was een brief die voor veel ongerustheid en vragen zorgde. De advocaten van een grote groep slachtoffers vroegen daarom in een officiële brief uitleg van voorzitter Laurence Massart.

Tijdens de zitting herhaalde de voorzitter de vraag van de griffie. Omdat Frans de taal van de procedure is, moeten alle documenten sowieso vertaald worden naar het Frans. Ze drong er bij de slachtoffers nogmaals op aan om zo mogelijk zelf voor die vertaling te zorgen. “Anders komt de factuur bij de belastingbetaler terecht.”

Volgens Luc Hennart, de woordvoerder van het Hof, moeten de slachtoffers zich echter geen zorgen maken. “Ook als ze hun documenten in het Nederlands bezorgen, zullen die aanvaard worden.”

Ook gisteren heerste er bij de slachtoffers en hun advocaten nog grote onduidelijkheid. “We gaan het probleem in elk geval op de agenda houden.”