Good Shape komt naar I Love The 90’s

Hasselt

Boysband Good Shape (het zijn geen boys meer, maar allez), die in de jaren negentig nummer 1-hits scoorde met ‘Give Me Fire’, ‘King Of Your Heart’ en vooral met monsterhit ‘Take My Love’, gaat dit jaar weer optreden. Op zaterdag 22 april komen ze naar ‘I love the 90’s – The party’ dat dit jaar zijn 15de verjaardag viert in de Hasseltse Trixxo Arena. Eerder werden Captain Jack, Zippora, DJ Peter Project en Whigfield al aangekondigd. cru