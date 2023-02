Plus of min 5 miljoen euro? Beheerscontract NMBS bevat bonus-malussysteem

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kwam het nieuwe beheerscontract met de NMBS en met spoornetbeheerder Infrabel woensdag voorstellen in de Kamercommissie Mobiliteit. De overeenkomsten zetten de lijnen bij het spoor uit voor de komende tien jaar en kwamen gelegen, want de NMBS reed al jaren zonder nieuwe beheersovereenkomst.

Het contract met de NMBS gaat gepaard met twaalf KPI’s. Het gaat om doelstellingen met betrekking tot onder meer klanttevredenheid, stiptheid, aantal reizigers of CO2-uitstoot.

In het contract zit een bonus-malus vervat, lichtte Gilkinet woensdagmiddag toe. Die komt neer op een aftrek of bonus van maximaal 5 miljoen euro per jaar afhankelijk van het prestatieniveau, staat in het contract te lezen. Er wordt een jaarlijkse evaluatie van de federale overheidsdienst Mobiliteit voorzien. PVDA-Kamerlid Maria Vindevoghel vindt dat een cynische manier van werken, omdat de vervoersmaatschappij volgens haar niet beschikt over de nodige middelen om de doelstellingen te halen.

De beheerscontracten met NMBS en Infrabel kregen eind december groen licht van de federale ministerraad. Het is de ambitie om de komende tien jaar dertig procent meer reizigers aan te trekken, het goederenvervoer te verdubbelen, het aantal treinen met tien procent te doen toenemen en de vloot grondig te vernieuwen.

Gilkinet benadrukte woensdag nog dat er tussen 2023 tot 2032 geen enkele spoorverbinding zal sneuvelen.