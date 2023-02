Nieuw beeld van Jozef Stalin ingehuldigd in Rusland voor herdenking Slag om Stalingrad

In de Russische stad Volgograd, het vroegere Stalingrad, is woensdag een borstbeeld onthuld van de gewezen Sovjetdictator Jozef Stalin. De stad herdenkt zo de tachtigste verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland in de Slag om Stalingrad, zo meldt het persbureau Ria Novosti. Ook de Russische president Vladimir Poetin zal aan de herdenking deelnemen.