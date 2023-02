Verdachte van mesaanval in metrostation Schuman stond niet bekend bij inlichtingendiensten of OCAD

De verdachte van de steekpartij in het Brusselse metrostation Schuman maandagavond stond niet bekend bij de inlichtingendiensten of bij het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag gezegd in de Kamer. De man had een blanco strafblad, maar werd wel al meermaals opgenomen in een psychiatrische instelling.