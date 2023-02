PODCAST. ‘De Obesitaskliniek’: “Oh my god, die mensen kunnen me echt helpen”

Meer dan 50 kilo afvallen in 6 maanden? Het kan, maar niet zonder hulp. In de nieuwe podcastreeks ‘De Obesitaskliniek’ volgen we drie patiënten in hun (succesvolle) strijd tegen de kilo’s in het Obesitascentrum van Ziekenhuis Oost-Limburg.

Obesitas is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem en dat merken ze ook in het Genkse Obesitascentrum. Sinds de opstart in oktober 2020 hebben er zich al zo’n 2.500 mensen aangemeld voor een behandeling. Drie van hen volgen we in onze nieuwe zesdelige podcastreeks ‘De Obesitaskliniek’.

Zo is er Daphne Elsen (28) uit Koersel, die na lang twijfelen de stap naar het Obesitascentrum zette. “Ik had me jaren niet gewogen en dan moest ik in het ziekenhuis ineens op de weegschaal staan. Ik kan u zeggen: dat was shockerend. Dan krijg je het label ‘zware obesitas’ en zeggen ze je heel eerlijk: ‘alleen gaat het je niet lukken’. Ik heb daar heel hard gejankt, maar ik had dat wel nodig. En ik zei meteen: ‘Die gaan niet in mij snijden, ik zal wel sporten en diëten’.”

En toch ging Daphne enkele maanden later wél onder het mes. Net zoals de Diepenbeekse An Timmermans (45), die met ZOL in contact kwam nadat ze door haar slaapapneu in slaap viel achter het stuur en net niet crashte tegen een boom. “Toen heeft mijn huisarts er dadelijk werk van gemaakt, want ik kon het niet riskeren dat zoiets me nog eens zou overkomen. Ik werd gescreend en toen ik groen licht kreeg, heb ik een drietal maanden de tijd genomen om me mentaal op die operatie voor te bereiden.”

An Timmermans nam drie maanden de tijd om zich mentaal voor te bereiden op de operatie. — © Boumediene Belbachir

In vier afleveringen volgen we het parcours van An en Daphne, van aanmelding bij de obesitascoördinator, over een uitgebreide screening, tot hun nieuwe leven na de operatie. Daarnaast komen ook enkele artsen en paramedici van ZOL zelf aan het woord. Zij geven meer uitleg bij de werking van hun Obesitascentrum.

Conservatief

Johan Clerx (50) uit Zutendaal legde een heel andere weg af dan Daphne en An. Hij koos niet voor een operatie (“Dat zag ik echt niet zitten”), maar volgde het zogenaamde conservatieve traject. Zes maanden lang moest hij tweewekelijks gaan sporten in het Obesitascentrum onder begeleiding van een kinesist en had hij verschillende sessies met diëtisten en psychologen. Het resultaat van die 24 intensieve weken is minder spectaculair dan bij een operatie, “maar dat was ook heel bewust de bedoeling. Zal ik hier nog 20 kilo mee afvallen? Misschien wel, misschien niet. Maakt ook niet uit, want het gaat erom dat je je beter en gezonder voelt.” Het verhaal van Johan hoor je in afleveringen 5 en 6.

Johan Clerx koos niet voor een operatie, maar volgde het conservatieve traject. — © Karel Hemerijckx

Je kan 'De Obesitaskliniek' ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, …

