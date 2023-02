Een lichtrijke stadswoning met karakter na een grondige totaalrenovatie: binnenkijken in het rijhuis van Evie en Tomas — © Billie

Hier en daar wat opfrissen. Meer hoefde er in het rijhuis van Evie en Tomas in Brugge niet te gebeuren, maar toch mondden hun plannen uiteindelijk uit in een ingrijpende totaalrenovatie. Het resultaat? Een ruime en sfeervolle stadswoning met veel licht en persoonlijkheid.