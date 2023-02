Datum voor assisenproces moord op oud-burgemeester Ilse Uyttersprot bekend

Het assisenproces over de moord op oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersport (cd&v) zal op 2 juni van start gaan. Dat laat het Gentse parket-generaal woensdag weten. Enkele dagen eerder, op 30 mei, zal de jury voor het assisenproces worden samengesteld.

Oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot (cd&v) kwam in de nacht van 3 op 4 augustus 2020 om het leven. Op de ochtend van 4 augustus meldde haar nieuwe vriend Jurgen Demesmaeker zich bij de politie. In zijn woning in de Meuleschettestraat vonden speurders haar levenloze lichaam.

De man werd door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden voor moord en de raadkamer van Dendermonde bevestigde meermaals zijn aanhouding. De verdachte bracht de oud-burgemeester met een hamer om het leven. Volgens hem gebeurden de feiten in een opwelling en niet gepland.

In oktober besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dat Jurgen Demesmaeker zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor moord. Op 30 mei wordt de jury samengesteld. Op 2 juni gaat het assisenproces ten gronde van start. Dat laat het parket-generaal weten.

Demesmaeker wordt verdedigd door advocaat Johan Platteau. Anthony Mallego vertegenwoordigt de kinderen van Ilse Uyttersprot en de bekende strafpleiter Jef Vermassen de moeder van de politica. De beschuldigde riskeert voor de kwalificatie moord een levenslange gevangenisstraf.