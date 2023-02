Boekhouding van OH Leuven kleurt donkerrood: meer dan 15 miljoen euro verlies

Meer dan 15 miljoen euro verlies – 15,047 om precies te zijn. Dat is het financiële resultaat voor vorig seizoen dat OH Leuven zelf bekendmaakte. Het verlies wordt grotendeels toegedekt door een kapitaalsverhoging van 9,5 miljoen euro door King Power.

Al sinds de overname door King Power stapelen de verliezen zich op bij OH Leuven, een gevolg van de grote investeringen door de Thaise multinational. Vorig seizoen was het verlies opnieuw behoorlijk astronomisch met meer dan 15 miljoen euro. Sinds de overname door King Power bedragen de opgetelde verliezen nu al 68 miljoen euro.

In een mededeling wijst OHL naar de gevolgen van de coronapandemie en nieuwe investeringen. “Afgelopen seizoen werd verder geïnvesteerd in de sportieve en non-sportieve structuur en infrastructuur om klaar te zijn voor de sportieve uitdagingen”, klinkt het.

Op 31 december pompte King Power opnieuw 9,5 miljoen euro in OHL, waardoor de club nu over een positief eigen vermogen beschikt. “Het blijft onze ambitie om van OH Leuven één van de leidende clubs in België te maken die verantwoordelijk en duurzaam gerund wordt”, zegt voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha.