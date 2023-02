Zes overtredingen vastgesteld bij controles zwaar vervoer in Viversel en Zolder

Heusden-Zolder

Dinsdag is er een controle zwaar vervoer geweest in Viversel en Zolder. in beide centra geldt een zonaal tonnageverbod voor +3.5 ton, uitgezonderd leveringen en plaatselijk verkeer.

In totaal werden zes vrachtwagens en tractoren met dumpkar geverbaliseerd voor het negeren van het tonnageverbod. Er volgen nog soortgelijke controles. mm