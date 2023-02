FBI valt binnen in strandhuis van Joe Biden

Speurders van de FBI hebben woensdagochtend het strandhuis van Amerikaans president Joe Biden in Rehoboth Beach (Delaware) doorzocht, zo meldt NBC News. De huiszoeking kaderde in een onderzoek naar geheime documenten.

Begin januari raakte bekend dat er geheime documenten waren aangetroffen in het Penn Biden Center in Washington D.C., meer bepaald in de kantoren die Biden als werkplek gebruikte toen hij vicepresident was onder Barack Obama. Toen ging het naar verluidt om “een tiental” documenten. Wat er precies in stond, is nog niet duidelijk.

Amper een paar dagen later werd er ook in de garage van de privéwoning van Biden, in Wilmington (Delaware) een tweede lading geheime documenten aangetroffen, zo moest het Witte Huis met het schaamrood op de wangen bekendmaken. Ook die documenten zouden dateren uit Bidens periode als vicepresident en ook hier werd de inhoud niet vrijgegeven.

Omdat federale ambtsdragers wettelijk verplicht zijn officiële en geheime documenten af te staan wanneer hun overheidsdienst eindigt, stelde de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland vorige maand al een onafhankelijke procureur aan om de zaak te onderzoeken.

In het kader van dat onderzoek vielen de speurders woensdagochtend binnen in het strandhuis van Joe Biden in Rehoboth Beach, zo meldt NBC News op gezag van meerdere gerechtelijke bronnen. Daar zou geen bevelschrift voor nodig geweest zijn. “Justitie doorzoekt de woning met de volledige steun en goedkeuring van Joe Biden”, aldus Bob Bauer, de advocaat van de president.