Budowlani Lodz maatje te groot voor bleek VDK Gent: “Zijn op onze limieten gebotst”

In de eerste set nam Lodz al meteen afstand van VDK Gent, maar in de tweede set zorgde het team van Stijn Morand voor toch iets meer weerwerk. Tot halfweg klampte Gent aan, maar dan forceerden Monika Fedusio en onze ex-international Dominika Sobolska de kloof. Wanneer Marlies Janssens bij 18-21 een opslag van Iris Vandewiele op het achterhoofd kreeg en zij even groggy naar de kant moest, scoorde Gent geen punt meer. Ook in de derde set holde Gent meteen achter de feiten aan. Halfweg de set gooiden de bezoekers alle invalsters tussen de lijnen, maar zelfs dan bleek Gent nog een maatje te klein.

“We zijn op onze limieten gebotst”, weet coach Stijn Morand. “De spelers die moesten werken, sommigen nog tot drie uur voor de wedstrijd, waren niet top en dat is te begrijpen. Dat we aan een ritme van twee wedstrijden per week zitten, verklaart ook waarom we niet scherp tussen de lijnen stonden. Met het oog op de bekerfinale was dit een match waarin we eens konden optornen tegen een supersterke verdediging. Ik zie dit als wedstrijden waarin we kunnen groeien. Dat doen we nu al weken. Ik ben niet blij met het resultaat, maar wel met de progressie die we maken. Matchen op zo’n hoog niveau pak je altijd mee in de competitie. Van zulke matchen worden we sterker.”

Mindere recepties

Aanvoerster Laure Flament gaf toe dat ze meer verwacht had van deze Europese kwartfinale. “Er zat meer in, maar vandaag hadden we de drive niet en een eerder zwakke receptie waardoor ons spel er niet echt uit kwam. Door die mindere recepties konden we ons midden niet bereiken en dat speelden ons parten. Kort samengevat: we speelden een mindere match. Te veel gemakkelijke ballen vielen op de grond en dat is jammer. Wat er ons nog te doen staat de komende maanden? De terugwedstrijd moeten we als een goede voorbereiding op de bekerfinale beschouwen. Het is in zulke matchen dat je het niveau kan opkrikken. Die bekerfinale is ons eerste grote doel. Laten we ons toch maar eerst focussen op de match van zaterdag tegen VC Oudegem. Hopelijk vinden we in die topmatch ons enthousiasme terug.”

Zware match

“Zaterdag moet het anders, maar dat beseft iedereen”, haakt Stijn Morand nog snel in. “Bang moeten we niet zijn. Ons doel was de bekerfinale en die finale hebben we al op zak. Ook in de competitie draaien we bovenaan mee. We hebben al een ongelooflijk parcours afgelegd en we bewezen al dat we confrontaties tegen Oudegem aankunnen. We versloegen hen dit seizoen al twee keer in vijf sets. Het wordt een zware match, maar dat we punten kunnen pakken is een feit.”