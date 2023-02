Leandro Trossard verwelkomt zoontje Amadeo

Rode Duivel Leandro Trossard en zijn echtgenote Laura Hilven zijn maandag de trotse ouders geworden van een zoontje. Het kereltje kreeg de naam Amadeo en is na Thiago, geboren in april 2017, het tweede zoontje van het koppel. “Thiago is meer dan trots om zijn kleine broertje aan de wereld te introduceren”, klinkt het op de Instagramaccount van de kersverse Arsenal-speler.