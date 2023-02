Jaap Reesema is de wonderboy van Regi: “Nog nooit van hem gehoord en nu is hij mijn mentor”

“Eigenlijk is het allemaal een beetje te mooi om waar te zijn”, zegt de man die in Regi zijn mentor ziet. — © Kris Van Exel

Op zijn 38ste heeft Jaap Reesema al wat watertjes doorzwommen, maar hij heeft nog nooit een Nederlandstalig album uitgebracht. Tot nu: op Als Je Voor Me Staat wisselt de Nederlandse zanger nieuwe songs af met megahits als Nu Wij Niet Meer Praten, dat goed is voor meer dan vijftig miljoen streams. “Eigenlijk is het allemaal een beetje te mooi om waar te zijn”, zegt de man die in Regi zijn mentor ziet.