Dierenartsen trekken aan de alarmbel over herziening keuring in slachthuizen

Dierenartsen trekken aan de alarmbel over de geplande mindering van zelfstandige dierenartsen in slachthuizen. Die zogenaamde ‘BMO’s’ (Belast Met Opdracht) staan in voor de keuring van de slachtdieren, maar de slachthuissector pleit nu voor een minimaal aantal BMO’s in het slachthuis, zo stellen VeDa, de beroepsorganisatie van Vlaamse dierenartsen, en haar Waalse zusterorganisatie UPV.