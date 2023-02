Politie zoekt getuigen en camerabeelden van gewelddadige home-invasion op echtpaar uit Landen

De politie is op zoek naar informatie en camerabeelden van de gewelddadige overval op een Landens echtpaar maandagavond. Joseph (77) en Christiane (75) werden door twee mannen overmeesterd en bestolen in hun eigen huis. Christiane kreeg daarbij een pistool tegen haar hoofd.

De twee overvallers belden maandagavond rond 19 uur aan bij de woning van het koppel in de Keibergstraat in Neerwinden. Toen de 75-jarige Christiane Materne de deur opende, stormden de gemaskerde mannen binnen en bonden ze zowel haar als haar 77-jarige man Joseph Vandenputte vast.

Joseph kreeg een kussensloop over zijn hoofd getrokken en een van de overvallers hield een pistool tegen het hoofd van Christiane. De daders doorzochten de woning en stalen 700 euro en juwelen. Nadat ze vertrokken, kon het echtpaar zich bevrijden en de politie verwittigen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar Joseph ook nog eens een hartinfarct kreeg.

Joseph en Christiane werden maandagavond met geweld overvallen in hun woning. — © rr

Robotfoto

De overvallers worden nog opgespoord. Het gaat om twee gewapende mannen die donkere kledij droegen. Allebei spraken ze Nederlands, maar een van hen had een accent. Van één dader kon een robotfoto gemaakt worden. Hij is tussen de 1,65 en 1,75 meter lang en droeg op het moment van de feiten een vissershoedje.

De speurders zijn nog op zoek naar getuigen die verdachte handelingen hebben gezien in de buurt van de woning in Neerwinden. Wie in de omgeving camerabeelden ter beschikking heeft en die nog niet heeft overgemaakt aan de politie, mag zich ook melden. Alle informatie is nuttig voor het onderzoek. Discretie wordt verzekerd.

© Federale politie

Wie info heeft over de overval, kan dat melden via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.