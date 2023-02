Alison Van Uytvanck als tweede Belgische naar tweede ronde in Lyon

Alison Van Uytvanck (WTA 76) heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in het Franse Lyon. De 28-jarige Vlaams-Brabantse nam in haar eerste ronde in twee sets (6-2 en 6-4) de maat van de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 78). De partij duurde anderhalf uur.

In de tweede ronde treft Van Uytvanck het Franse topreekshoofd Caroline Garcia (WTA 5). Zij rekende dinsdag in haar eerste ronde in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)) af met de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 87).

Naast Van Uytvanck staat er met Maryna Zanevska (WTA 93) nog een tweede Belgische op de hoofdtabel in Lyon. Zanevska won maandag in haar eerste ronde in twee sets (6-1 en 7-6 (7/3)) van de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 91).