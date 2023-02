Beyoncé komt in mei naar ons land

Er is ‘ster’, er is ‘superster’, en er is ‘Beyoncé’. De Amerikaanse zangeres trekt nog dit jaar langs 47 arena’s in Europa en Noord-Amerika, en doet België aan als tweede op de lijst. Dat het publiek daarop zit te wachten, mag blijken: kort na de bekendmaking ging haar site offline door de grote toestroom aan bezoekers. Afspraak dus op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion, wat meteen haar eerste passage in ons land in zeven jaar betekent.

