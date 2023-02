Noors tijdritbeest Søren Wærenskjold spurt naar eerste profzege in Saudi Tour, Jonathan Milan wordt de nieuwe leider

De derde etappe in de Saudi Tour ging naar de Noor Søren Wærenskjold. De regerende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 was in Abu Rakah de snelste van een zeer selecte groep die ontstond op een moordend zware laatste anderhalve kilometer. De Italiaan Jonathan Milan (Bahrein Victorious) neemt de leiderstrui over van de geloste Dylan Groenewegen.

De robuuste Noor (22) wist met zijn geluk geen blijf midden het niemandsland in de woestijn van Saoedi-Arabië. “Mijn allereerste zege bij de profs. En dat al op de derde koersdag”, zei de man die in Wollongong vorig najaar Alec Segaert van goud hield. “We probeerden het drie dagen op rij, maar vandaag was het wél raak. We leerden van onze fouten. Op die twee stevige stukken bergeop zeilde ik naar achter in de groep, maar ik kon op de golvende weg net op tijd opnieuw naar de kop surfen. Bij de U23 kon ik wel winnen, maar bij de profs lukte het me nog niet”, aldus het tijdritbeest van Uno-X. Begoochelingen over de eindzege maakt de jonge Scandinaviër zich niet. “Nu is het aan Jacob Hindsgaul, dat is onze man als er geklommen moet worden.” Al komt hij dan zeker en vast Santiago Buitrago tegen die vorig jaar tweede was en woensdagmiddag al vergeefs een gooi deed naar de dagzege. De Colombiaan reageerde alert op een typische Stybar-uitval de laatste 1,6 km, maar ze werden op de twee ‘muren’ van 10 procent en 13 procent alsnog overspoeld.

Het peloton van de Saudi Tour werd gegeseld door een felle wind die in de woestijn waaide. Gelukkig zaten de omstandigheden de laatste veertig kilometer mee, maar daarvoor was het beuken en nog eens beuken. Het maakte dat de derde etappe niet echt vooruit ging.

Het voorspel was voor vijf moedige vluchters zonder naam die maximaal boven de zeven minuten voorsprong telden. Daaronder zaten met de Italiaan Giulo Masotto en de Kroaat Antonio Barac twee renners van Corratec die de voorbije dagen alleen opvielen door in de finale van de grote groep te schieten. Onder impuls van Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Mathias Norsgaard (Movistar) en een paar pionnen van Uno-X werd de vlucht van de dag bliksemsnel tot de orde geroepen. Op de Spanjaard Txomin Juaristi na die ineens nog wat vrijgeleide kreeg van het peloton die op dik vijftig kilometer van de finish op een vuile weg belandde die grotendeels vol zand lag. Waardoor het eerder een gravelkoers dan een wegwedstrijd werd onderweg naar Abu Rakah.

Op een kleine 36 km van het einde werd Juaristi op een klim ingerekend terwijl achterin zijn ploegmaat Ibai Azurmendi zwaar op het hoofd viel. Daarna kregen we een rustperiode tot de finale die 15 km lang was.

Het eindklassement van de Saudi Tour krijgt vooral de volgende twee dagen vorm. Vorig jaar legde de nu afwezige Maxim Van Gils de basis van zijn eindzege in de donderdagrit naar Skyviews of Harrat Uwaryd. Het peloton eindigt in de vierde etappe op een hoogte van 1159 meter na toch een beklimming van een zevental kilometer.