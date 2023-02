Genk VV-coach Tom Leenaerts levert met Brian Janssen, Céderic Kochen, Laurens Huybregts en Stephen Bijnens vier spelers af in het elftal van de maand in 3C. — © Boumediene Belbachir

11-0, 0-8 en 0-2! Met drie zeges en een doelsaldo van 21-0 (!) gooide Genk VV (3C) hoge ogen in januari. Dat blijkt ook uit onze verkiezing van Voetballer van het Jaar. Zo levert Genk VV liefst vier spelers in het elftal van de maand en is ‘maandwinnaar’ Brian Janssen de nieuwe leider in 3C.