Mbaye Leye droomt van een zesde bekerfinale: “Willen goede uitgangspositie voor return afdwingen”

Zulte Waregem ontvangt donderdagavond KV Mechelen in de heenwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup. Een aangenaam intermezzo voor Essevee dat uiteraard ook nog altijd verwikkeld zit in een ontzettend felle degradatiestrijd: “In onze situatie moet je elke wedstrijd scherp aanvatten. De beker is ook belangrijk voor ons want we winnen graag matchen en je kunt er ook vertrouwen uit scheppen”, zet Mbaye Leye alvast de bakens uit.

Als speler won Leye drie keer de Beker van België, zowel met AA Gent, Standard als Zulte Waregem triomfeerde de voormalige Senegalese aanvaller op de Heizelvlakte. Nu wil hij ook als coach een eerste bekerzege aan zijn palmares toevoegen: “Ik verloor telkens ook één finale, zowel als speler en als coach. Het zou mooi zijn mocht er nu een zesde finale volgen, dat blijft toch iets bijzonder.”

“Een heenwedstrijd in eigen huis, tja. We willen vooral een goede uitgangspositie voor de return afdwingen”, formuleert Leye ook meteen een helder strijdplan. “Daarvoor zullen we efficiënt moeten zijn. Zeker op stilstaande fases. Ik ben alvast niet vergeten hoe we ook een tegendoelpunt slikten tegen Malinwa. Hun middenveld is ook heel beweeglijk, ze doen zoveel positiewissels. Ze kunnen iedereen pijn doen.”

Op voorsprong komen

Daarbij wil Leye vooral graag de partij vanaf de eerste minuut in eigen handen nemen: “We moeten vooral proberen om gewoon op voorsprong te komen. Toch is het geen must want wij hebben ook de mentale kracht om een achterstand om te buigen. Daarvoor heb je ook geduld nodig en dat was enkel maar mogelijk dankzij de steun van het bestuur die me ook de kans gaf om die discipline in de groep te krijgen, al heb je ook kwaliteit nodig natuurlijk. Ruud (Vormer, red.) en Christian (Brüls, red.) zijn daar de beste voorbeelden van. Ik vond bovendien ondertussen ook vooral het evenwicht in mijn benadering van de groep, ik weet nu echt hoe ik ze moet aanpakken.”

Ruud Vormer is een van de topaanwinsten voor de ploeg van Leye. — © BELGA

“In onze situatie moet je elke wedstrijd scherp aanvatten. De beker is ook belangrijk voor ons want we winnen graag matchen en je kunt er als team ook aan vertrouwen winnen”, onderstreept Leye ook nog even het belang van deze bekerpartij. “We verdienden ook gewoon meer tegen Club Brugge. Ik zal trouwens ook maar enkele kleine wijzigingen doorvoeren. Ruud Vormer is er uiteraard opnieuw bij. Zijn impact is duidelijk, net als die van Christian. Ruud is nu ook echt fysiek aan 100% en dat is goed nieuws. Vorige zondag stuurde hij om 9u30 al zijn data door, hij had zijn trainingen al afgewerkt. Dat typeert Ruud.”

Doelman niet wisselen

In tegenstelling tot in de vorige bekerrondes zal Leye trouwens niet van doelman switchen in het bekertoernooi: “De situatie is nu toch wel anders en ik wil nu vooral ook niet te veel veranderen. Switchen van doelman lijkt me daarom niet opportuun. Sammy Bossut is in vorm en dan moet je hem ook gewoon laten spelen. Ook om de dynamiek in de groep te bewaren. Hij is bovendien ook een echte leidersfiguur.”

Louis Bostyn speelt nog steeds voor Zulte Waregem. — © BELGA

En zo moet Louis Bostyn dus wachten op een nieuwe kans om zich te bewijzen: “Louis is uiteindelijk niet vertrokken naar Antwerp en dat is uiteraard niet makkelijk voor hem”, erkent Leye de vervelende situatie voor de 29-jarige doelman. “Mentaal heeft het afspringen van die transfer hem zeker pijn gedaan; die transfer was zo dichtbij. Ook voor Ortwin De Wolf was dat een moeilijk moment. Je moet je daar wel van herstellen en Louis traint nu ook wel weer goed.”

Fijn weerzien met oude bekende

Met KV Mechelen krijgt Leye trouwens een tegenstander voor de kiezen waarvan hij de coach door en door kent: “Uiteraard is Steven Defour een goede vriend maar dat speelt nu geen rol. Ik vind het mooi dat hij de kans heeft gekregen om coach te worden bij Mechelen. Hij levert er ook goed werk. Toch had ik nooit een coach in hem gezien.”

“Als speler praatte hij niet zo veel over tactiek, daar was hij niet zo mee bezig”, glimlacht Leye. “Later belandde hij natuurlijk bij Porto en ook bij het nationale elftal is dat ongetwijfeld wel veranderd. Hij was wel altijd al een geboren winnaar en werd daardoor ook al vroeg aanvoerder. Op training gaf hij uiteraard ook altijd het volle pond. Leiderschap was hem dan ook niet vreemd.”

Mechelen dus als tegenstander en dat vindt Leye zeker niet erg: “Ik wilde inderdaad in deze halve finale graag tegen Mechelen spelen. Het leek me de meest evenwichtige loting. Union en Antwerp zijn toch van een ander niveau. Nu is het volgens mij 50-50. Het is voor beide clubs ook een unieke kans om nog eens de finale te halen. Maar ik beweer zeker niet dat we beter zijn dan Mechelen. Ook al hebben we de voorbije weken bewezen dat we gegroeid zijn. Mechelen heeft heel veel kwaliteit hé. Onderschat hen niet.”