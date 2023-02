Hugo Sigal in politiecombi gespot: “Toen de politie mij belde, dacht ik: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’”

Hugo - van Nicole - Sigal is dinsdagochtend in een politiecombi gesignaleerd. Niet omdat hij illegale feiten heeft gepleegd. De zanger werd door de Antwerpse politie uitgenodigd om in het kader van de Week van de Belgische Muziek te praten over het artiestenbestaan, maar even goed over de dingen des levens. En dan kan natuurlijk zijn ‘Colleke’ niet ontbreken. In het gesprek verklapt hij ook dat hij geen goede politieman zou zijn.

Voor de Week van de Belgische Muziek, een initiatief van VRT en VI.BE, kruipt de Antwerpse politie een week lang bepakt met wat micro’s en een handvol bekende artiesten in een combi om de Belgische muziek te vieren. “We zijn een modern korps en we spelen graag in op de actualiteit”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder bij Politiezone Antwerpen. “We zoeken nog altijd veel volk en op deze manier proberen we te tonen dat we niet wereldvreemd zijn en dicht bij de burger staan. We willen met deze video’s aan de mensen laten zien dat de politie een aantrekkelijke werkgever is en hopen zo mensen te kunnen overtuigen om onze rangen te versterken.”

Pianist Jef Neve beet maandag de spits af en dinsdag was het de beurt aan zanger Hugo Sigal, in Vlaanderen wereldberoemd als Hugo van het iconische duo Nicole & Hugo.

Hoewel de zanger - bekend van liedjes als ‘Goeiemorgen morgen’ - vorig jaar al 75 kaarsjes mocht uitblazen, was het voor Hugo zijn ‘combi-ontgroening’. “Dat betekent dat ik goed bezig ben, hé, ik ben een brave mens. “Toen de politie mij belde, dacht ik: ‘wat heb ik verkeerd gedaan?’”, lacht hij.”

Ups and downs

Sigal moest in november afscheid nemen van zijn steun en toeverlaat. Meer dan vijftig jaar waren de twee onafscheidelijk. Het verdriet is groot, maar hij probeert zich staande te houden. “Het gaat, met ups and downs. Op sommige dagen gaat het goed, op andere echt niet”, vertelt Hugo. “Het is een rouwproces waar ik door moet. Als ik één van onze liedjes hoor, begin ik spontaan te huilen, als ik door ons huis wandel, zie ik ‘Colleke’ lopen,... Maar het gaat stilaan beter. Ik bezoek sinds kort een rouwpsycholoog, dat helpt mij enorm.

Zijn emotionele optreden op de Kastaars is ook de agenten niet ontgaan. “Dat was heel heftig. Ik ben gecrasht tijdens de repetities, ik kon niet meer”, geeft Hugo toe. “Ik heb alleen voor Nicole gezongen, zo lukte het om mij te focussen. Dat heeft me erdoor getrokken.”

De vrouw van zijn leven mag hem dan wel ontvallen zijn, het leven voor de oude rot in het vak is niet stilgevallen. Zo speelt de zanger onder meer een rol in de Ketnetreeks #LikeMe. “Ongelooflijk wat voor een succes dat is geworden”, zegt hij enthousiast.

“Is er een goede politieagent aan Hugo verloren gegaan?”, vragen Bruyns en zijn collega zich af. “Dat weet ik niet, maar ik zou wel rechtvaardig zijn”, zegt Hugo. “Ik zou praten met de mensen.”

Willy Sommers

De Antwerpse politie heeft ook operazanger Stefan Cifolelli in hun combi mogen verwelkomen. “Dat is natuurlijk een heel ander genre dan Hugo, maar we doen dat omdat we een breed spectrum aan artiesten willen tonen”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De volgende dagen komen onder meer zangers Willy Sommers en Walter Grootaers nog op bezoek.

