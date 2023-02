Weekendje weg met z’n tweeën? Op deze adresjes kan je romantisch logeren in Limburg

Trekken jij en je partner er graag op uit om de nacht door de brengen in een romantische suite of een tiny house in de natuur? Wij tippen acht Limburgse adresjes om een bijzondere overnachting te boeken.

1. Villa Mimosa in Pelt

Houden jullie van een familiale sfeer, luxueuze kamers met een eigen karakter en hedendaags comfort? En dat allemaal te midden van het groene Limburg, vlak bij het kanaal en het fietsroutenetwerk? Dan verwelkomen Anneleen, Arne en de kinderen Miel en Lena jullie graag bij Villa Mimosa. Ontdek tijdens het ontbijt de heerlijke kazen van lokale kaasmakerij Catharinadal en blaas uit bij de nabijgelegen Sint-Benedictusabdij terwijl jullie genieten van een lekker trappistenbiertje.

Te boeken vanaf 115 euro per nacht voor de standaardkamer. Jos Verlindenstraat 34 in Pelt. Info en reservaties: www.villamimosa.be

Villa Mimosa in Pelt. — © Villa Mimosa

2. BAST Cabin in Hoeselt

BAST Cabin laat het hart van elke natuurliefhebber sneller slaan terwijl jullie zelf even bewust kunnen vertragen en genieten van elkaar. Dit tiny house geeft jullie de kans om samen te cocoonen met zicht op de glooiende Haspengouwse velden en de boomrijke omgeving door de grote glaspartijen. Hier kan je je volledig afzonderen van de dagelijkse sleur en hebben jullie enkel oog voor elkaar.

Te boeken voor minstens 2 nachten, vanaf 225 euro per nacht. Koekoekstraat 64 in Hoeselt. Info en reservaties: www.loof-cabin.be/bast/

BAST Cabin in Hoeselt. — © Liesbet Goetschalckx

3. Hotel Hemelhuys in Hasselt

Waan je in de zevende hemel tijdens een overnachting bij Hotel Hemelhuys. Te midden van de drukke stad vinden jij en je partner hier een kleine oase aan rust. Kalkverf, Belgisch linnen, eik en terracottategeltjes vormen de basis van een smaakvolle inrichting. Uitbaatsters Ann en Liesbeth maakten de kamers van dit charmant stadshuis compleet met unieke vondsten op rommelmarktjes in de Provence en Parijs.

Te boeken vanaf 140 euro per nacht. Hemelrijk 15 in Hasselt. Info en reservaties: www.hemelhuys.com

Hotel Hemelhuys in Hasselt. — © Hotel Hemelhuys

4. B&B Hoeve De Witte Gans in Sint-Martens-Voeren

De Droomsuite bij B&B Hoeve De Witte Gans dompelt jullie helemaal onder in romantische sferen. Massief eiken vloeren, dromerig witte accenten, een grote hartvormige inloopdouche en een romantische badkuip met zicht op het driehonderd jaar oude gebinte van het dak, maken de setting compleet. Het ontbijt wordt geserveerd in een ontbijtmand, achtergelaten aan de kamerdeur.

Te boeken voor minstens 2 nachten, vanaf 149 euro per nacht voor de Droomsuite. Berg 8 in Sint-Martens-Voeren. Info en reservaties: www.hoevedewittegans.be

B&B Hoeve De Witte Gans in Sint-Martens-Voeren. — © B&B Hoeve De Witte Gans

5. Domein Tombos in Gingelom

Wie bij Domein Tombos logeert, voelt dat er liefde in de lucht hangt. Deze plek wordt namelijk mee uitgebaat door Boer zkt Vrouw-koppel Kim en Emi. De kamers zijn ondergebracht in de voormalige stallen, de vroegere hooizolder en de duiventil van de gerestaureerde U-hoeve op het aardappelbedrijf. Hier kies je voor een charmant logement te middel van een landelijke omgeving.

Te boeken vanaf 200 euro. Oude Katsei in Gingelom. Info en reservaties: www.domeintombos.be/logeer/

Domein Tombos in Gingelom. — © Domein Tombos

6. B&B De Bonderbei in Wellen

De Bonderbei is gevestigd in een geklasseerde vakwerkhoeve van het aardbeienbedrijf Welroy Fruit. De luxekamers zijn dé pareltjes waarbij een groot losstaand bad, gouden accenten en natuurlijke houten elementen het verblijf compleet maken. Drink je ochtendkoffie in de zithoek of geniet van het uitzicht op de velden om je dag goed te starten.

Te boeken vanaf 135 euro per nacht voor de luxekamer. Langenakker 133, Wellen. Info en reservaties: www.debonderbei.be

De Bonderbei in Wellen. — © De Bonderbei

7. Hotel De Pastory in Grote-Brogel

De Pastory van Grote-Brogel, gevestigd tegenover de gerestaureerde Sint-Trudokerk, was enkele jaren geleden nog de thuishaven van de dorpspastoor. Vandaag staat de deur dan weer open voor alle gasten die bij dit charmant logeeradresje komen genieten. Vooral De Heiligenkamer, met een authentiek bad op pootjes, op de zolderverdieping van het pand doet de romantiek oplaaien.

Te boeken vanaf 125 euro per nacht voor De Heiligenkamer. Pastorijstraat 1 in Grote-Brogel (Peer). Info en reservaties: www.depastory.be

Hotel De Pastory in Grote-Brogel. — © Hotel De Pastory

8. Gagel103 in Houthalen

Midden in de natuur vind je Gagel103, een gerenoveerde parel waar je volledig kan ontspannen. Deze studio met openluchtzwembad in Houthalen werd ingericht door het Belgische ontwerpbureau Montagna Lunga. Door de gekozen materialen, zoals de parketvloer en het zachte schapenvelletje, wordt de natuur ook een stukje naar binnen gebracht. Een mix die zorgt voor warmte, gezelligheid en rust.

Te boeken voor minstens 2 nachten, vanaf 110 euro per nacht. Hengelhoefdreef 5 in Houthalen. Info en reservaties: www.airbnb.com/h/gagel103studio