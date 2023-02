Parket gaat in beroep tegen vrijlating van ‘Eveline’: G.R. (29) blijft langer in de cel

Gentenaar G.R. (29) beter bekend als ‘Eveline’ of ‘Ariane’ moet voorlopig in voorhechtenis in de gevangenis blijven. De raadkamer besliste woensdag om hem vrij te laten onder voorwaarden, maar daartegen ging het parket in beroep. De KI moet binnen twee weken beslissen over zijn aanhouding.

De zaak-‘Eveline’ barstte in 2020 los toen naaktfoto’s en filmpjes van BV’s Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt uitlekten. Allen waren ze benaderd door Eveline, een wulpse blondine die hen via sociale media contacteerde, in werkelijkheid G.R.. Toen de beelden werden verspreid en de BV’s voor heel Vlaanderen te kijk stonden, beheerste de zaak dagenlang de krantenkoppen.

Zelfde werkwijze

Het parket opende een onderzoek. Twaalf slachtoffers, onder wie de bovengenoemde BV’s, stelden zich burgerlijke partij in de zaak die stilaan onderweg leek naar de rechtbank. Kort na het uitkomen van de feiten werd R. vrijgelaten onder voorwaarden, maar uit onderzoek van Het Nieuwsblad bleek ondertussen dat ‘Eveline’ nieuwe slachtoffers had gemaakt, deze keer onder het alias ‘Ariane’.

G.R. had opnieuw mannen gecontacteerd via Whatsapp, Instagram en Tiktok met als ultieme doel: hen naaktfoto’s ontfutselen. Zijn nieuwe werkterrein was Nederland, waar hij na de heisa in ons land aan de slag ging in een hotel. In het hotel bij onze noorderburen benaderde hij werknemers en zelfs hotelgasten via die nieuwe valse naam: Ariana en met bijhorende nieuwe foto’s.

Geen klacht

Sommigen roken tijdig onraad, anderen trapten wel in zijn val en stuurden fotomateriaal. De manier waarop hij bij zijn slachtoffers toenadering zocht, was nog steeds dezelfde: G.R. stuurde expliciete naaktfoto’s en probeerde zo zijn slachtoffers te overtuigden voor een “wederdienst”. Ze dienden geen klacht in, maar het hotel maakte wel duidelijk dat hij daar niet meer welkom was.

G. werd begin december door de politie opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis in de cel. De raadkamer in Gent besliste woensdag om hem vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket ging in beroep. “De verdachte blijft voorlopig in de cel”, laat het parket weten. “De KI zal binnen de 15 dagen moeten beslissen of hij aangehouden blijft of toch vrij onder voorwaarden komt.”