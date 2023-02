VUB wordt bierbrouwer, chocolademaker en broodbakker

In de oude blauwe studentenkoten van Van Der Meeren is er weer leven in de brouwerij, zowel letterlijk als figuurlijk. In de nieuwe Fermented Food Pilot Plant zijn 21 doctoraatsstudenten bezig met het brouwen van bier, het bakken van brood en het maken van chocolade. De focus ligt daarbij op fermentatie.

In de microbakkerij draait het vooral om onderzoek naar zuurdesembrood, waaruit ook een VUB-brood moet onstaan. De infrastructuur is bovendien beschikbaar voor de industrie. Zij kunnen er hun specifieke fermentatieprocessen in een bijna labo-omgeving regelen.

Het bier dat aan de VUB gebrouwen wordt, is een zuur bier. Door de wereldwijde interesse naar Belgische lambiek wordt al sinds 2010 onderzoek gevoerd naar zure bieren. De VUB-onderzoekers proberen een zuur bier te rijpen zonder gebruik van houten vaten.

In de minichocolaterie tot slot worden de effecten van de fermentatie van de cacaobonen op de uiteindelijke chocolade onderzocht en beschreven. Alle installaties zijn voorzien van de modernste technologische snufjes. Via sondes in de apparaten worden gegevens doorgestuurd naar een supercomputer die gegevens opslaat en zo alle processen kan analyseren.