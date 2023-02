Portugese tweedeklasser huurt 55-jarige Japanse spits, die volgens bondscoach al te oud was voor WK 1998

De Portugese tweedeklasser Oliveirense heeft vandaag de komst van Kazuyoshi Miura bekend gemaakt. Miura is een 55-jarige Japanse spits die een heleboel records op zijn naam heeft staan. Opvallend is dat hij in 1998 door Japans bondscoach Takeshi Okada nog als te oud werd bestempeld om mee te nemen naar het WK in Frankrijk.

Kazuyoshi Miura, bijnaam King Kazu, zag op 26 februari 1967 het levenslicht in Shizuoka, Japan. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd hij de eerste Japanse profvoetballer die buiten de landsgrenzen ging voetballen. Hij speelde acht jaar in Brazilië en kwam in 1990 via de grote poort terug naar Japan. Hij veroverde er met Verdy Kawasaki verschillende landstitels en werd in 1993 uitgeroepen tot Aziatisch voetballer van het jaar. In het seizoen 1994-1995 werd hij door Kawasaki uitgeleend aan Genoa, Miura werd zo de eerste Japanse voetballer ooit in de Serie A. Miura verzamelde in zijn rijkgevulde carrière liefst 89 caps voor de nationale ploeg, waarin hij ook 55 keer scoorde. Opvallend is dat hij niet mee mocht naar dat allereerste WK voor Japan. Bondscoach Takeshi Okada liet zijn topschutter thuis, naar verluidt omdat hij hem te oud vond. Miura was dan 31.

Oudste doelpuntenmaker ooit

Maar de carrière van Miura eindigde daar niet. Integendeel. Hij speelde na dat WK nog voor Dinamo Zagreb en een resem Japanse eersteklassers. In 2005 werd hij kort verhuurd aan het Australische Sydney FC. Op 5 maart 2017 verbrak hij het record van oudste profspeler ooit. Hij stond in de basis in het 1-1 gelijkspel van Yokohama tegen Nagasaki. Miura was dan net 50 geworden. Een week later verbrak hij ook het record van oudste doelpuntenmaker ooit in het profvoetbal. Hij maakte de enige treffer in een 1-0 overwinning tegen Thespakusatsu Gunma.

© EPA-EFE

In totaal speelde hij maar liefst 700 officiële duels, waarin hij 193 keer raak trof. Vorig jaar werd Miura door Yokohama uitgeleend aan de vierdeklasser Suzuka Point Getters. Daar scoorde hij eind november voor het laatst. Vandaag tekende hij een contract bij de Portugese tweedeklasser Oliveirense, dat de 55-jarige spits voor een half seizoen huurt van Yokohama. Beide clubs zijn in het bezit van de Onodera Group, een Japanse restaurantketen. Miura moet bij Oliveirense de concurrentiestrijd aangaan met de Australiër Anthony Carter, die nog niet geboren was toen Miura in 1993 werd uitgeroepen tot Aziatisch voetballer van het jaar.