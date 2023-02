Loena Hendrickx zit nog steeds met verloren EK-goud in haar hoofd: “Het is oké om je emoties te tonen”

Loena Hendrickx won zilver op het EK kunstschaatsen, maar zat in zak en as want ze kwam voor goud. De Kempense zit enkele dagen later nog steeds in zak en as.

Hendrickx maakte afgelopen zaterdag enkele foutjes in haar vrije kuur, haar Georgische concurrente Anastasia Gubanova deed dat niet en pakte het goud.

“Ik weet niet wat er gebeurde”, reageerde Hendrickx ontgoocheld. “Ik voelde me sterk en had vertrouwen, mijn trainingen weren heel goed. Misschien ben ik uiteindelijk mentaal niet sterk genoeg? Ik weet dat dit een grote kans was, maar topsport is hard.”

Zeker als je voorbereiding in de soep loopt. “Ik heb pas een relatiebreuk achter de rug”, zei Hendrickx nadien. “Na een vijftal maanden ben ik erachter gekomen dat we toch niet de perfecte match waren. Ik heb toen voor mezelf besloten om er een punt achter te zetten. Dat is niet makkelijk geweest, ik ben ook een mens met gevoelens. Ik zat in een moeilijke periode en dat maakte me erg onzeker. Zo kwam ik in een vicieuze cirkel terecht. Mijn lichaam deed héél gekke dingen.”

Intussen werkt onze nationale nummer één toe naar het WK, waar ze binnen acht weken haar tweede plaats van vorig jaar wil verdedigen. Maar de emoties van het EK zijn er nog steeds, zo blijkt uit een post op Instagram. “Je kan niet altijd sterk zijn, het is oké om je emoties te tonen. Mijn motivatie: je moet een weg vinden doorheen de slechte dagen om de goeie te verdienen.”