Dit Lanakens restaurant komt in prestigieus rijtje van The Jane en Hof van Cleve

Lanaken

Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) wordt lid van Les Grandes Tables du Monde, een vereniging die wereldwijd meer dan 180 restaurants in 23 landen groepeert. Daartoe behoren mondiale topzaken als Arzak (San Sebastian), Eleven Madison Park (New York) en Dorchester van keukenpaus Alain Ducasse (Londen). In ons land zijn onder meer Boury, The Jane en Hof van Cleve lid.