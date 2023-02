Dertiger uit Leopoldsburg rijdt ex klem en bedreigt haar met brandblusser

Een 30-jarige man uit Leopoldsburg heeft woensdag 18 maanden cel met uitstel gekregen voor het onophoudelijk belagen van zijn ex en haar familie. Het kwam zelfs zover dat hij haar met zijn wagen voorbij stak, bruusk op de rem ging staan om zich vervolgens dwars over de weg te zetten.

Het minste wat je van de man kon zeggen, was dat hij de relatiebreuk niet kon verteren. “Beklaagde was bezitterig en had een controlerend gedrag zonder enig respect voor het slachtoffer”, aldus het vonnis. Tussen december 2019 en augustus 2020 ging bij hem meermaals het licht uit. Niet alleen zijn ex kreeg het te verduren, ook haar familie en nieuwe vriend. Tot drie keer toe stak hij meerdere autobanden plat. Op 9 april 2020 kwam het tot een confrontatie met zijn ex en haar nieuwe vriend in Leopoldsburg. De veroordeelde haalde zijn brandblusser boven en bedreigde zijn rivaal. Door tussenkomst van de politie werd erger vermeden.

Leven heroriënteren

Op 15 april 2020 reed hij de vrouw klem om vervolgens op haar ruit te tikken en een zijspiegel te vernielen. Na een eerste bezoek aan de onderzoeksrechter kreeg de dader een contactverbod van drie maanden opgelegd. Eens de periode erop zat, hervatte de Kampenaar zijn ‘activiteiten’. Na een tweede voorleiding bij de onderzoeksrechter wist hij zijn leven te heroriënteren. Tot op vandaag is de beklaagde, die meermaals onder invloed was, nog in therapie. Doordat de dader nu een andere weg is ingeslagen, verleende de rechter hem uitstel van straf gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn alcohol- en drugsgebruik, werk zoeken en is hem een contactverbod met zijn ex opgelegd. Aan de vrouw en haar familie is de dertiger een totale vergoeding van 5.137 euro verschuldigd.