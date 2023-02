Amerikaanse politie schiet man met dubbele amputatie dood na steekpartij

Er zijn beelden opgedoken die tonen hoe agenten van de Amerikaanse staat Californië een man met dubbele amputatie achtervolgen. Volgens de politie van Huntington Park waren ze opgeroepen omdat Anthony Lowe (36) iemand had neergestoken en met een slagersmes zwaaide, maar was de man uit zijn rolstoel gesprongen om te vluchten. De video stopt net voor een agent Lowe neerschiet en hij ter plekke sterft.

Volgens de verklaring van de politie hadden ze een oproep gekregen van een persoon die was neergestoken en zwaaide Lowe met een mes toen ze ter plaatse arriveerden. De man heeft volgende Amerikaanse media beide armen en benen moeten laten amputeren na een eerder incident met de Texaanse politie, maar sprong uit zijn rolstoel om te vluchten. De agenten probeerden hem eerst uit te schakelen met een stroomstootwapen, maar dat bleek tot twee keer toe weinig effect te hebben. Lowe bleef wegvluchten, maar werd plots onder schot genomen door een agent die net uit zijn patrouillewagen was gesprongen en vreesde dat de verdachte het mes naar hem zou gooien. De 36-jarige man overleefde het niet.

Familie en vrienden van de gehandicapte man stellen het gebruik van het dodelijk geweld in vraag en eisen dat het incident onderzocht wordt. “Mijn zoon werd vermoord”, aldus zijn moeder Dorothy Lowe. “Ik wil de waarheid weten en ik eis gerechtigheid.” Volgens Cliff Smith, die acties organiseert voor de Coalition for Community Control Over the Police werd Lowe geëxecuteerd door de politie. “Het was een gemene en laffe aanval”, klinkt het. “Je merkt dat Anthony een geliefd persoon was en we vechten samen voor zijn familie zodat het recht kan zegevieren.”

Het is al het tweede incident waarbij een zwarte man sterft tijdens een politie-interventie in de Verenigde Staten in evenveel maanden. Begin januari stierf Tyre Nichols (30) toen hij hard werd aangepakt tijdens een routinecontrole. “Het is intriest hoe de politie blijft wegkomen met het vermoorden van Afrikaans-Amerikaanse mensen”, aldus Ellakenyada Gorum, de nicht van Anthony Lowe. “Hij zat in een rolstoel. Wat kon hij uitrichten?”

LEES OOK. Hoe de agenten van Memphis hun aandeel in de dood van Tyre Nichols probeerden te camoufleren: “Hij was kortademig”