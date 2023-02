Opvallende ‘carrièreswitch’: auteur Michel Houellebecq (66) wordt pornoacteur

Sommige carrièreswitches springen in het oog. Zoals die van auteur Michel Houellebecq, die normaal gesproken bekendstaat om zijn literaire werken. Nu gaat hij een zijsprong maken als pornoacteur. In een artistieke versie van de stiel, laat dat duidelijk zijn.

Houellebecq, in 2010 nog winnaar van de prestigieuze literaire Prix Goncourt, kreeg voor het project de toestemming van zijn echtgenote, zo wordt beklemtoond in de communicatie rond het nieuws. De auteur, die niet wars is van enige hang naar polemiek, kwam onlangs nog in opspraak door een klacht wegens oproepen tot haat ten opzichte van de islam en de moslims.

En nu is er dus dit verhaal weer. Helemaal nieuw is de zijsprong niet voor Houellebecq. Drie jaar geleden regisseerde hij al een pornofilm, maar nu acteert hij. Lees: duikt hij zelf het bed in. De Fransman neemt deel aan een project van het Nederlandse collectief KIRAC (Keeping It Real Art Critics) dat de scènes meteen postte op Youtube.

Huwelijksreis geannuleerd

Het ‘verhaal’ draait errond dat Houellebecq een huwelijksreis naar Marokko geannuleerd ziet. Tijdens die trip had zijn aanstaande enkele extraatjes voorzien: wat rollebollen met prostituees. Alles was mooi uitgedacht maar werd afgelast omdat werd gevreesd voor een mogelijke kidnapping, zegt regisseur Stefan Ruitenbeek. En dat is dan weer een knipoog naar L’enlèvement de Michel Houellebecq, een film van Guillaume Nicloux waarin de auteur daadwerkelijk wordt ontvoerd.

Ruitenbeek kwam dan met het voorstel dat Houellebecq zich naar Amsterdam zou begeven waar hij wel wat meisjes kende die de gemiste reis zouden willen compenseren. Voor wie het oeuvre van de auteur minder kent: er komt weleens wat seks aan bod. In dit geval twijfelen critici: gaat het hier om ‘halve porno’ of ‘would-be porno’.

De film zou moeten uitkomen op 11 maart.