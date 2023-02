Einde aan de speculatie: Australian Open-baas “zag de scans” en onthult hoe zwaar de blessure van Novak Djokovic was

Tijdens het eerste grandslamtoernooi van het jaar kreeg Djokovic al snel pijn aan zijn hamstrings. In de wedstrijd in de derde ronde tegen Grigor Dimitrov leek het zelfs even fout te gaan. Djokovic moest een dokter roepen voor een behandeling en mankte lange tijd, maar won uiteindelijk toch in drie sets.

“Mijn hamstring is totaal niet in orde”, gaf Djokovic nadien toe. “Ik moet eerlijk zijn: ik bekijk het per dag. Het voelde beter tijdens mijn eerste partij. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is nu aan God. En aan de fysio. Ik hoop dat ik erin slaag om te herstellen en fit kan worden.”

Naarmate de Australian Open vorderde, leek de Serviër steeds minder last te hebben van zijn blessure. Dat zorgde echter meteen voor de aanhoudende kritiek dat hij niet al te zwaar geblesseerd was. Een herhaling van taferelen van twee jaar geleden.

“Sommige opmerkingen storen me een beetje”, aldus Djokovic. “Sommige mensen twijfelen vandaag de dag nog steeds, zeggen van alles en maken er grappen over. Ik zal meer in detail treden en wat foto’s op sociale media plaatsen van alles wat we hebben meegemaakt. Vanaf het moment dat ik naar Australië kwam, was het erg zwaar. Het begon met een blessure, er waren problemen met mijn vader. Veel dingen stapelden zich op.”

© EPA-EFE

Drie centimeter

Djokovic kreeg al steun van tennislegende en -analist Mats Wilander, maar nu ook van toernooidirecteur Craig Tiley.

“Er zijn altijd veel uitdagingen rondom Novak, omdat hij een ‘slechte reputatie’ heeft”, aldus de Australiër bij SEN Sportsday. “Maar op het einde van de dag kan niemand vraagtekens plaatsen bij zijn atletisch vermogen. De man die ik zag, had een scheur van drie centimeter in zijn hamstring. Echt, ik heb de scans gezien. En dan zag ik veel speculatie omtrent het feit of hij nu echt geblesseerd was of niet… Het is moeilijk te geloven tot wat zo iemand in staat is met zo’n blessure. Hij is uitzonderlijk en extreem professioneel.”

“Novak heeft een enorme focus, op alles wat hij doet en dat elke minuut van elke dag”, aldus Tiley. “Wat hij eet, wat hij drinkt, wat hij doet, hoe hij het doet… Er is nooit enige mentale rust bij hem. Tien Australian Open-zeges, ik denk niet dat iemand dat ooit gaat evenaren.”