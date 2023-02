Pukkelpopbezoekster betaalt drugsboete niet en krijgt werkstraf

Het was op 18 augustus 2022 dat de betichte tegen de lamp liep. Op de festivalweide bleek ze in het bezit te zijn van cannabis. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de jonge vrouw ook nog over cocaïne en xtc beschikte. Omdat ze haar boete niet betaalde, mocht ze het komen uitleggen in de Hasseltse correctionele rechtbank. Daar vroeg ze om een werkstraf. Rekeninghoudend met haar gunstig strafverleden ging de rechter hierop in, maar die hekelde wel het gebrekkig norm- en waardebesef van de Antwerpse . De festivalbezoekster moet nu een werkstraf van 46 uur voltooien. Als ze daar niet in slaagt, prijkt er alsnog een maand cel op haar strafblad. Daarnaast is de twintiger een boete van 8.000 euro opgelegd waarvoor ze volledig uitstel kreeg. De proceskosten van ruim 300 euro zijn wel voor haar rekening.