Géén vriend van Björn Engels, ooit 30 miljoen waard en onlangs slachtoffer van racisme: wie is Islam Slimani, de noodspits van Anderlecht?

Het was bijlange niet plan A, B of C, maar Anderlecht heeft een nieuwe spits gevonden. Met Islam Slimani haalde paars-wit in extremis nog een vervanger voor Fabio Silva binnen. Een 34-jarige Algerijn die dit seizoen nog maar één keer scoorde bij het bescheiden Franse Stade Brestois - dat doet niet het allerbeste vermoeden. Maar Slimani kan wel adelbrieven voorleggen. Een kennismaking met de man die voor sommige landgenoten - vraag maar aan Antwerp-verdediger Björn Engels - lang geen onbekende is.