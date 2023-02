Chinese Porsche-dealer gaat in de fout: nieuwe sportauto wordt online plots ‘koopje’

Een Chinese Porsche-dealer heeft een flinke blunder begaan met een online-advertentie voor de nieuwe sportwagen Panamera. Die luxeauto werd per ongeluk aangeboden voor 124.000 yuan (omgerekend zo’n 16.500 euro). Dat is ongeveer een achtste van de werkelijke basisprijs van 998.000 yuan.

Honderden Chinezen konden hun geluk niet op, en deden vliegensvlug een aanbetaling van 911 yuan. Hun geluksmoment bleek echter van korte duur: Porsche besefte snel dat de dealer in de noordelijke stad Yinchuaner “een ernstige fout in de vermelde verkoopprijs” had gemaakt. De onjuiste advertentie werd meteen verwijderd.

De blunder pakte overigens niet voor iedereen slecht uit. Volgens Porsche werd er wel contact opgenomen met de eerste persoon die een aanbetaling deed. Er werd “onderhandeld met een aangenaam resultaat” over een auto die de dealer op voorraad had. De details van die deal zijn niet bekendgemaakt.

Porsche nam ook met de rest van de kopers persoonlijk contact op om de situatie uit te leggen en excuses aan te bieden. Een goede deal zit er voor hen niet in: zij krijgen hun aanbetaling binnen de 48 uur teruggestort.