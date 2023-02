Kopgroep in de Ronde van Saudi-Arabië opgeschrikt door overstekende ezel

Woensdag staat de derde etappe van de Saudi Tour op het programma. Een lastige affaire over glooiende wegen tussen Al Manshiyah Train Station en Abu Rakah. Onderweg werd de kopgroep, vlak voor een tussensprint, even opgeschrikt door een opmerkelijke toeschouwer: een ezel. Het dier stak ook nog eens de rijweg over, maar werd vakkundig weggejaagd door een motor.