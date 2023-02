Natalia staat voor een drukke periode: “Een derde kindje? Dat komt er niet”

Een nieuw Natalia-tijdperk breekt aan na zes jaar stilte. Ze heeft net een nieuwe single uit, er komt een nieuwe plaat, een theatertournee, een zomertournee en in november zal ze daarmee ook in de Lotto Arena staan. Maar van een derde kindje is geen sprake. “Dan ga ik dood”, zegt ze grappend in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen, morgen’, waarvan ze de soundtrack heeft ingezongen.

Het is een hele opsomming die Peter Van de Veire afhaspelt. Wat er nog zoal op de planning staat van Natalia, nu ze haar eerste nieuwe single When you came by na zes jaar stilte loste. Een nieuwe plaat, een tournee en een Lotto Arena. Maar ook derde kindje, vroeg de presentator zich af. “Nee, gij niet se!” antwoordde de zangeres fluks. “We hebben het erover gehad ene tijdje geleden, maar als we dat doen, ga ik dood. Ik wil nog wat blijven leven. Er is ook mijn carrière, het is plezant, en ik wil ook nog iets voor mezelf. Twee is echt wel voldoende. We hebben een jongen en een meisje, dat is fantastisch. Een droom.”

In maart 2020 hebben Natalia en haar verloofde Frederik hun eerste kindje verwelkomd, dochtertje Bobbi-Loua. In december 2021 kwam daar zoontje Apollo bij. “Ik vind het best een pittige combinatie”, vertelt ze eerlijk. “Bij momenten is het zelfs een beetje overleven. Mensen die zeggen ‘het gaat allemaal goed’, dat vind ik toch…. (lacht) Een carrière combineren met twee kindjes, een man die ook voltijds werkt, dat is best veel.”