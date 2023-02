Zelfs de koffiezet kan in beslag genomen worden: staatssecretaris Nicole de Moor krijgt deurwaarder over de vloer

Na Fedasil kreeg nu ook het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) een deurwaarder over de vloer. Die schreef een hele resem spullen op om beslag op te laten leggen om dwangsommen te betalen. De Belgische overheid is intussen al bijna 7.000 keer veroordeeld voor het niet opvangen van asielzoekers die daar recht op hebben. Maar geen haar op het hoofd van De Moor dat denkt eraan te betalen.

75 stoelen, vijftien bureaus, drie tv’s en een koffiezetapparaat staan op het lijstje. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zal er straks een pak leger uitzien. Afgelopen vrijdag kwam een deurwaarder over de vloer om te kijken op welke spullen er beslag kan worden gelegd om dwangsommen af te betalen. Eerder kreeg Fedasil ook al bezoek van een deurwaarder.

Die dwangsommen zijn opgelegd door de Brusselse arbeidsrechtbank, omdat de Belgische Staat er niet in slaagt om asielzoekers onderdak te bieden. Nochtans is het een internationale verplichting: wie asiel aanvraagt, heeft recht op bed, bad en brood zolang de procedure loopt. Maar het Belgische opvangsysteem zit al meer dan een jaar afgeladen vol. Gezinnen met kinderen en minderjarigen krijgen voorrang, vooral mannen moeten op straat slapen. Via een advocaat kunnen ze procederen om hun plek op te eisen. Doorgaans komt dan als bij toverslag iets vrij, maar niet altijd.

Gezond verstand

Als dat niet lukt, dan krijgt de overheid een dwangsom opgelegd die ze moet betalen aan de asielzoeker. Dat loopt al snel op tot 30.000 euro per maand per asielzoeker. En dat geld wil De Moor in geen geval betalen. “Het gezond verstand zegt dat dergelijke dwangsommen betalen de opvangcrisis niet gaat oplossen en nog zelfs zal vergroten”, zegt De Moor. “Het zal de asielinstroom naar ons land, die nu al disproportioneel hoog is in de EU, alleen maar doen toenemen.”

De inbeslagname gaat voor alle duidelijkheid over “niet-essentiële zaken”. Het is niet dat de laptop of de bureaustoel van De Moor plots openbaar verkocht wordt. Bovendien gaan haar diensten sowieso in beroep. “De koffiezet staat er nog”, zegt ze. Maar het blijft wel een blamage. Het afgelopen jaar is de Belgische overheid al een slordige 6.700 keer veroordeeld voor het niet opvangen van asielzoekers. De jaren daarvoor gebeurde dat amper.

Historisch hoog

De Moor erkent dat er een probleem is, maar wijst op de vele plekken die al bij gecreëerd zijn. “Er is geen politieke onwil om gerechtelijke beslissingen uit te voeren en bijkomende opvangplaatsen te creëren. We kunnen evenwel niet het onmogelijke doen”, zegt ze. “En niemand kan ontkennen dat we geconfronteerd worden met een historisch hoge instroom.”

België staat op de zevende plaats in de EU als het gaat om asielinstroom. Als je het per hoofd van de bevolking uitzet, weegt de instroom enkel zwaarder door in Oostenrijk. Voor De Moor is het duidelijk dat de oplossing van Europa zal moeten komen.

Maar vooralsnog blijft het veroordelingen regenen.