Streamz op zoek naar ideeën voor nieuwe thrillerserie

Dinsdagavond loste Streamz een oproep, zelf vormgegeven als een kleine thriller, op sociale media. Acteur Saïd Boumazoughe, met rollen in Grond en Mocro maffia zelf niet vies van een thriller hier en daar, en Cleo Raymaekers speelden de hoofdrollen, Wouter Bovijn (Red light) kroop achter de camera.

Inschrijven voor de Streamz Academy kan nog tot 23 februari, je moet minstens 20 jaar oud zijn om deel te nemen. Eens geselecteerd, start een intens traject. Je wordt begeleid door ervaren scenaristen als Sanne Nuyens (De twaalf) en Julie Mahieu (De dag) bij het uitwerken van je pitch. Eens die op punt staat, moet ze in oktober voorgelegd worden aan producenten tijdens een sectorevent op Film Fest Gent.

Die producenten kunnen stemmen op hun twee favoriete ideeën. Die worden vervolgens doorgestuurd naar een productiehuis, die de pithc verder kunnen uitwerken in een video of trailer. Vanaf dan kan ook het publiek stemmen, via Streamz of sociale media. De winnaar wordt pas volgend jaar bekendgemaakt, op het Filmfestival van Oostende. Daar gaat ook meteen een documentaire over het hele traject in première.

“Streamz Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen een professionele context”, klinkt het bij de streamer. “Eentje waarmee ze hun carrière kunnen beginnen en mee naar productiehuizen kunnen stappen.”