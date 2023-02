Sanering zwaar vervuild Truiens fabrieksterrein van start: “Geen gevaar voor de bevolking”

Op het fabrieksterrein van de voormalige Fonderie Emaillerie, aan de Fabrieksstraat in Sint-Truiden staat er nieuw bouwproject in de steigers. Maar voordat de bouw kan beginnen, moet de grond van de fabriekssite eerst gesaneerd worden. De grond is ernstig vervuild met zware metalen en mogelijk asbest. Vandaag begon men aan de sanering van het eerste stuk om de Boomgaardenweg opnieuw aan te leggen.