Winst voor Ismael Bako en geen drie op drie voor voor Retin Obasohan in Euroleauge

De kwartfinales in de Euroleague blijven aan de orde voor Ismael Bko en Virtus Bologna. — © ISOPIX

In de Euroleague was er knappe winst van Belgian Lion Ismael Bako en Virtus Bologna tegen Rode Ster Belgrado. Collega Lion Retin Obasohan realiseerde geen derde Europese zege op een rij met ASVEL Villeurbanne.

Virtus Bologna zit in een goede periode in de Euroleague. Belgian Lion Ismael Bako (9 punten, 1 rebound) won met de Italiaanse ploeg met 84-72 van het Servische Rode Ster Belgrado. Met 10 op 22 staat Virtus Bologna op een gedeelde elfde stek en slechts op één zege van de top-8 en dus kwalificatie voor de kwartfinale.

Geen derde opeenvolgende zege voor ASVEL Villeurbanne. Retin Obasohan (3 punten, 1 assist) ging met de Franse club zwaar onderuit (92-71) bij het Servische Partizan Belgrado. Met 8 op 22 staat ASVEL Villeurbanne op een gedeelde vijftiende plaats. Valencia won met 82-73 van het Duitse Bayern München. De Spaanse club staat met 12 op 22 op de achtste stek. Bij Valencia nog geen Sam Van Rossom. De derde Belg in de zeg maar NBA van Europa werkt na een knieoperatie aan zijn comeback.

Van de achttien ploegen is na 34 speeldagen de top acht geplaatst voor de kwartfinales (best-of-five) van de Euroleague. De Final Four wordt gespeeld in het Litouwse Kaunas en op 19 op 21 mei.