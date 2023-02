Komt luchthaven van Zaventem in moeilijkheden door uitblijven stikstofakkoord? “Er is een reëel probleem”

Komt de werking van Zaventem echt in de problemen omdat de Vlaamse regering er maar niet in slaagt om een stikstofakkoord af te sluiten? De luchthaven heeft tegen volgende zomer in elk geval een nieuwe omgevingsvergunning nodig, en of die na klachten het fiat zal krijgen van rechters is nog maar de vraag. “Er is een reëel probleem”, zegt professor emeritus Luc Lavrysen (UGent).