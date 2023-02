Opvulling ingestorte mergelgangen in Zussen wordt woensdag afgerond: Misweg volgende week opnieuw open

Riemst

Zonder noemenswaardige tegenslag wordt de opvulling van de ingestorte mergelgroeve onder de Misweg in Zussen woensdag voltooid. Wellicht nog deze week worden vervolgens de nutsleidingen hersteld en de krater bovengronds gevuld. “Het wegdek wordt nadien voorlopig hersteld zodat we in de loop van volgende week de Misweg opnieuw kunnen openstellen voor het doorgaand verkeer”, hoopt burgemeester Mark Vos (cd&v).