Kiwanis Maaseik deelt meer dan 18.000 euro uit aan lokale goede doelen

Maandag 30 januari deelde Kiwanis Maaseik meer dan 18.000 euro uit aan verschillende goede doelen in de regio. Doel van de vereniging is de minderbedeelde medemens helpen.

Kiwanis Maaseik van Eyck is een serviceclub die via sociale acties en evenementen het welzijn van de minderbedeelde medemensen en in het bijzonder van kinderen wil verbeteren. Zo verdeelde de club onlangs nog enkele paletten toiletpapier en waspoeder aan het Maaswinkeltje in Maaseik om tegemoet te komen aan de noden van kansarme families uit de regio. "Ook ons Witte Raven Project is een groot succes”, klinkt het. “Daarbij zijn meer dan elf scholen uit de directe regio aangesloten. Zij maken gebruik van het budget om kinderarmoede te bestrijden.”

Maandag 30 januari werden weer vier goede doelen in de bloemetjes gezet door de leden van Kiwanis Maaseik Van Eyck onder voorzitterschap van Christophe Moreau uit Neeroeteren. De eerste bijdrage ging naar Klavertje 4, de welzijnsschakel in Maaseik en Kinrooi. Het is een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder ervaring met (kans)armoede. Een plaats waar mensen elkaar leren kennen, ervaringen delen en nieuwe vriendschappen groeien. De tweede bijdrage ging naar het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds. Zij realiseren dromen en wensen van kinderen en betrekken het hele gezin daarbij.

De volgende bijdrage ging naar Wensambulancezorg vzw. Zij maken wensen van iemand die ernstig ziek is of in zijn laatste levensfase zit werkelijkheid. De laatste bijdrage van de avond ging naar Ons huis met een hart vzw, een team van vrijwilligers die ondersteuning geven bij de verwerking van kanker.

Het was een geslaagde avond waarbij alle aanwezigen een warm gevoel hadden. Deze avond benadrukt nogmaals de doelstellingen waar Kiwanis voor staat en geeft de leden een extra motivatie om fundraising evenementen te blijven organiseren.