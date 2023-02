Herk-de-Stad

Op 16 november 2022 was de geboorte van Fien het mooiste cadeautje voor de verjaardag van haar papa Jasper (27). Tegelijk maakte ze ook haar grootouders en overgrootouders supertrots met het eerste viergeslacht in de familie. Samen met mama Karen Moons (30), oma Greta Vandereycken (60) en ‘grote bomma’ Madeleine Mees (88) vormt Fien Gielen een mooi viergeslacht in vrouwelijke lijn.