COLUMN. Hoe het rood bekertjesmos onopvallend onze aardbol verovert

Ik ben er alweer niet meer zeker van. Want na het opzoeken van info over deze mooie soort, bleek weer maar eens dat het veel ingewikkelder is dan ik dacht. Het gaat over een korstmos. Een samenleving tussen een wier en een schimmel. Maar er komen in Limburg heel wat soorten korstmossen zoals bekermossen voor. Een aantal hebben rode vruchtlichamen. Dus niet elk bekermos met een rode kleur is rood bekertjesmos. Daarom laat ik het over aan de kenners om te bepalen welke soort er nu op de foto’s staat.

Waar ik wel zeker van ben, is dat dit ook weer een juweeltje is van onze natuur. Opnieuw een subliem meesterwerkje. Door de knietjes gaan, of nog beter plat op de buik, om ze van dichtbij te bekijken, zorgt voor een welverdiend wauw-gevoel. De rode kleur is zo intens dat je ogen er pijn van gaan doen. Maar vaak staan ze te pronken tussen een variatie van andere soorten, die elk op zich een applausje verdienen. Rood bekertjesmos is een zeer algemene soort die je met wat moeite overal kan tegenkomen. Blijkbaar hebben ze ondertussen onze ganse aardbol veroverd. Dit op een onopvallende en vooral stille manier. Zo zijn onze rode bekertjesmosjes, heel nederig. Hoewel, met die rode kleur geef je toch even een ander signaal. Toch een beetje aangetast door knaldrang?

Foto's: Jan Leijskens - Guido Franssen - Jos Vandebergh - Justine Vanoppen