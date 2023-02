Leraren Kunstacademie Noord-Limburg schitteren op podium Dommelhof

Pelt

Op zondag 29 januari speelden en dansten 18 leraars podiumkunsten van de Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) de pannen van het Dommelhof-dak in Pelt. Voor het 260-koppige publiek was het een inspirerende en bijwijlen ontroerende reis die hen even wegvoerde van de dagdagelijkse drukte en beslommeringen.