Eerste hulp bij je loonbrief: zo zie je of je wel krijgt waar je recht op hebt

Werknemers hebben de afgelopen maand massaal hun loonbriefje bekeken. Zo noteerde SD Worx een recordaantal mensen dat het platform daarvoor raadpleegde. Een enorme belangstelling, en die heeft te maken met de forse indexering van de brutolonen. En de daaraan gekoppelde nieuwsgierigheid over hoeveel netto er uiteindelijk is bijgekomen. Maar een loonbrief, dat met al die codes soms Chinees. Hoe geraak je uit aan dat kluwen? En hoe check je of je loon wel echt klopt met waar je voor gewerkt hebt?