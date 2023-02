Waanzinnig record: Premier League-clubs gaven deze mercato meer dan 800 (!) miljoen euro uit, Chelsea spant de kroon

Over het algemeen was het in Europa een rustige transferperiode, alleen de koopwoede van de Engelse voetbalclubs raakt maar niet gestild. Vooral Chelsea was niet te stoppen. The Blues hadden alle records al gebroken en in extremis telden ze nog 121 miljoen euro neer voor de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández. Een recordbedrag in Engeland. Nooit eerder gaven Premier League-clubs tijdens de wintermercato zo veel uit aan nieuwe spelers: samen meer dan 800 miljoen euro. Een blik op die waanzinnige bedragen.

Tijdens de voorbije wintermercato gaven de twintig Premier League clubs samen 829 miljoen euro uit, blijkt uit cijfers van het gespecialiseerde Transfermarkt. Daarmee wordt het record van in 2018, toen de Premier League-clubs in januari samen 561 miljoen uitgaven, verpulverd. In vergelijking met vorig jaar gaven de Premier League-clubs meer dan 350 miljoen euro meer uit. Tien jaar geleden gaven ze tijdens de wintermercato nog bijna vier keer minder uit. Een duidelijke evolutie.

© REUTERS Uitgaven Premier League-clubs voorbije tien winters 2022/2023: € 829 miljoen 2021/2022: € 345 miljoen 2020/2021: € 90 miljoen 2019/2020: € 255 miljoen 2018/2019: € 194 miljoen 2017/2018: € 561 miljoen 2016/2017: € 278 miljoen 2015/2016: € 255 miljoen 2014/2015: € 161 miljoen 2013/2014: € 165 miljoen 2012/2013: € 145 miljoen

De bedragen die de Engelse clubs deze winter uitgaven zijn haast niet te vergelijken met die van de andere vier topcompetities in Europa. Topclubs als Paris Saint-Germain, Juventus, Real Madrid en FC Barcelona gaven zelfs geen euro uit in januari. De ene doet het goed en heeft gewoon geen nieuwe spelers nodig op korte termijn, de andere heeft geen centen. De gigantische kloof tussen de Engelse en andere competities blijft opvallend.

De Saudi’s van PSG gaven deze winter niets uit. — © Getty Images Uitgaven top vijf competities Europa: 1. Premier League: € 829 miljoen 2. Ligue 1: € 125 miljoen 3. Bundesliga: € 68 miljoen 4. La Liga: € 32 miljoen 5. Serie A : € 31 miljoen

De ‘big spender’ dit jaar in Engeland? Met kop en schouders Chelsea. Sinds de komst van de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly in mei vorig jaar spendeerde de Londense club al ongeveer een half miljard aan inkomende transfers. Deze wintermercato gaf Chelsea meer dan 329 miljoen euro uit. Meer dan vijf keer zoveel als eerste achtervolger Southampton. Negentien van de twintig Premier League-clubs gaven deze winter trouwens al minstens een miljoen euro uit. Enkel staartploeg Everton haalde zijn centen niet boven.

Todd Boehly, de steenrijke Amerikaanse eigenaar van Chelsea. — © ISOPIX Uitgaven per Premier League-club januari 2023 (top vijf): 1. Chelsea: € 329,5 miljoen 2. Southampton: € 63,25 3. Arsenal: € 60,3 miljoen 4. Bournemouth: € 56,2 miljoen 5. Newcastle: € 49,35 miljoen

Veruit de duurste speler ter wereld deze mercato: Enzo Fenandez, de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League met een kostprijs van 121 miljoen euro. Chelsea deed een maand lang pogingen om hem binnen te halen van Benfica en slaagde daar uiteindelijk pas in de laatste uren van de mercato in. Eerder hadden The Blues ook al Mykhaylo Mudryk gehaald. De 22-jarige Oekraïener kostte 70 miljoen euro en dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 100 miljoen.

Om niet in de problemen te komen met de Financial Fair Play-regels, geven ze bij Chelsea gigantisch lange contracten aan hun topaankopen. Zowel Fernandez als Mudryk tekende voor 8,5 jaar. Zo kan Chelsea het transferbedrag over al die jaren heen uitbetalen en omzeilen ze de regels. Dat zal echter niet lang meer duren, want volgens Engelse media worden de regels binnenkort strenger en zullen betalingen van transfers maximaal over vijf jaar mogen spreiden.

De vijf duurste transfers deze winter werden allemaal gedaan door Premier League-clubs. Drie van de vijf door Chelsea, één door Newcastle en één door Liverpool. Van de 35 duurste transfers deze mercato vonden er liefst 31 plaats in de Premier League. Waanzin.